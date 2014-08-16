П'єру Рішару сьогодні виповнюється 80 років

За більш ніж півстолітню кар'єру П'єр Рішар знявся в десятках фільмів, переважно комедійного жанру.

Ювілей актор відсвяткує у колі родини в своєму винному господарстві.

"Грандіозних урочистостей я не планую, - зазначив він. - Будуть тільки члени сім'ї і найближчі друзі - всього двадцять осіб".