П'єру Рішару сьогодні виповнюється 80 років

08:31, 16 серпня 2014
Світ
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Знаменитому французькому акторові П'єру Рішару сьогодні виповнюється 80 років.

Пьеру Ришару - 80

За більш ніж півстолітню кар'єру П'єр Рішар знявся в десятках фільмів, переважно комедійного жанру.

Ювілей актор відсвяткує у колі родини в своєму винному господарстві.

"Грандіозних урочистостей я не планую, - зазначив він. - Будуть тільки члени сім'ї і найближчі друзі - всього двадцять осіб".

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