П'єру Рішару сьогодні виповнюється 80 років
08:31, 16 серпня 2014Світ
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Знаменитому французькому акторові П'єру Рішару сьогодні виповнюється 80 років.
П'єру Рішару - 80
За більш ніж півстолітню кар'єру П'єр Рішар знявся в десятках фільмів, переважно комедійного жанру.
Ювілей актор відсвяткує у колі родини в своєму винному господарстві.
"Грандіозних урочистостей я не планую, - зазначив він. - Будуть тільки члени сім'ї і найближчі друзі - всього двадцять осіб".
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