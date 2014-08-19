Пентагон: Сирійська хімічна зброя знищена в морі

Сирійську хімічну зброю на борту американського судна Cape Ray знищено, повідомив у вівторок офіційний представник Пентагону Джон Кірбі, передає РИА Новости.

"Сьогодні вранці міністр оборони Чак Хейґел подзвонив капітану судна Cape Ray, щоб привітати екіпаж з завершенням безпрецедентною роботи з нейтралізації в морі найнебезпечніших хімічних речовин із заявленого сирійського арсеналу", - повідомив Кірбі.

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За його словами, Хейґела вважає виконану роботу важливим внеском у забезпеченні глобальної безпеки.

"Хоча робота міжнародного співтовариства щодо повної ліквідації сирійської програми розвитку хімзброї ще не завершена, міністр вважає, що це демонстрація того, що може бути досягнуто, коли дипломатія підкріплена готовністю використовувати військову силу", - заявив представник Пентагону.