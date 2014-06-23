Сирія здала офіційно останню партію хімічної зброї
19:34, 23 червня 2014Світ
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Сирія передала останні визнані запаси хімічної зброї, повідомляє Організація із заборони хімічної зброї.
Сирія віддала рештки хімзброї / ves.lv
Як заявив сьогодні в Гаазі голова цієї організації Ахмет Узумку, останні 8% із 1300 тонн запасів завантажили на кораблі у сирійському порту Латакія, передає Радіо Свобода.
Хімічну зброю знищать у морі.
Читайте такожЛівія знищила хімічну зброюВодночас Узумку заявив, що він не може з упевненістю сказати, що Сирія більше не володіє хімічною зброєю.
Сирійська влада погодилася здати свій арсенал хімічної зброї минулої осені, коли США пригрозили ракетними ударами після хімічної атаки в контрольованому повстанцями передмісті Дамаска.
За угодою, Сирія мала до кінця червня знищити всю свою хімічну зброю.
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