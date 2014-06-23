Сирія здала офіційно останню партію хімічної зброї

Як заявив сьогодні в Гаазі голова цієї організації Ахмет Узумку, останні 8% із 1300 тонн запасів завантажили на кораблі у сирійському порту Латакія, передає Радіо Свобода.

Хімічну зброю знищать у морі.

Читайте такожЛівія знищила хімічну зброюВодночас Узумку заявив, що він не може з упевненістю сказати, що Сирія більше не володіє хімічною зброєю.

Сирійська влада погодилася здати свій арсенал хімічної зброї минулої осені, коли США пригрозили ракетними ударами після хімічної атаки в контрольованому повстанцями передмісті Дамаска.

За угодою, Сирія мала до кінця червня знищити всю свою хімічну зброю.