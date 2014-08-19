Ізраїль відновив авіаобстріл сектора Гази: у порушенні перемир'я звинувачують ХАМАС

Ізраїльські військові почали авіаобстріл території сектора Гази у відповідь на відновлення вогню з палестинської території.

Ізраїльські військові у порушенні режиму припинення вогню звинуватили ХАМАС, передає Радіо Свобода.

Повітряні удари з боку ізраїльських військових розпочалися відразу після трьох ракетних ударів, випущених із сектора Гази.

За повідомленням Ізраїлю, ракети впали у відкритому районі, тож руйнувань не було.

Читайте такожІзраїль і ХАМАС погодилися на нове перемир'я

Що стало причиною порушення перемир’я, не повідомляють.

8 липня Ізраїль розпочав військову операцію, щоб зупинити ракетні удари з сектора Гази.

18 серпня ізраїльські і палестинські переговорники погодили продовження режиму припинення вогню ще на 24 години для проведення подальших переговорів для досягнення довгострокового перемир’я.

За понад місяць протистояння загинуло майже 2 тисячі палестинців, 70% – цивільні. Також за цей час було вбито 67 ізраїльтян, 64 із них – солдати.