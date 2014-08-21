Синьо-жовта опора ЛЕП з'явилася в Москві через помилку комунальників

Вишку лінії електропередачі на південному заході Москви перефарбували в кольори українського прапора московські комунальники.

Як повідомляє The Village, в компанії ВАТ «Московская объединённая электросетевая компания» (МОЕСК), яка є ініціатором такого фарбування, відзначають, що перефарбування ЛЕП - це не проукраїнська акція, а антикорозійна міра.

«Ми перефарбовуємо вишки за брендбуком, який схвалили ще в 2013 році. Зараз ви бачите проміжний етап робіт - незабаром на вишці з'явиться і сірий колір. Всі три кольори - жовтий, синій і сірий - є корпоративними для МОЕСК», - пояснили в прес-службі підприємства.

Співробітники московської поліції також стверджують, що не бачать зв'язку між фарбуванням вишки лінії електропередач на південному заході столиці РФ з подіями в Україні.

Як повідомляє фотокореспондент «Газеты.Ru» з місця подій, поліцейські заявили, що в жовтий і синій кольори вишку пофарбували співробітники ТОВ «Електродинаміка».

«Це ніяк не пов'язано з Україною. Це зробили звичайні російські хлопці з ТОВ «Електродинаміка», - заявив один з поліцейських. На місці також знаходяться п'ятеро співробітників «Електродинаміки», вони повідомили, що дійсно пофарбували вишку в «свої корпоративні кольори» і що фарбування було узгоджене.

Незважаючи на це, співробітники поліції вимагають від фотографа «Газеты.Ru» видалити всі фотографії вишки і повідомили, що у зв'язку з обстановкою, яка склалася, до вишки зараз нікого не пускатимуть.

У той же час, прес-секретар МОЕСК Олена Буреніна підтвердила агентству «Москва», що вишки ліній електропередачі в районі Нагатино-Садівники мають бути пофарбовані в корпоративні кольори.

Як раніше повідомляв УНІАН, На південному заході Москви у районі вулиці Ремізова, біля метро «Нагірна», вишку лінії електропередачі перефарбували в кольори прапора України.

В ніч на 20 серпня золота зірка на шпилі висотного будинку на Котельніцькій набережній була частково пофарбована в синій колір, а зверху був піднятий український прапор. Поліція затримала у справі двох молодиків та двох дівчат, які спустилися з верхівки будинку на парашутах. Авторам акції на висотці загрожує до семи років ув'язнення.