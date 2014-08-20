За синьо-жовту зірку на шпилі московської висотки вже затримали 4 активістів
Затримані заперечують свою провину.
У Москві затримали чотирьох активістів, яких підозрюють у тому, що вони повісили прапор України на висотній будівлі в центрі міста.
Про це повідомили ИТАР-ТАСС в правоохоронних органах столиці.
"По гарячих слідах поліція затримала чотирьох підозрюваних і доставила їх до відділу поліції по району Таганський", - сказало джерело.
Четверо затриманих за підозрою в акції на висотці заперечують свою провину.
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"Два хлопця і дві дівчини кажуть, що стрибнули з висотної будівлі з парашутів. Ніякого прапора, за їх словами, вони не вішали і зірку не фарбували", - сказало джерело в правоохоронних органах столиці.
У прес-службі поліції стверджують, що затримані неодноразово притягувалися до адміністративної відповідальності.
За даними джерела в правоохоронних органах, затримані - Погребов Олександр 1981 року народження, Широкожухов Олексій 1988 року народження, Євгенія Короткова 1988 року народження і Лепешкіна Анна 1989 року народження.
Відповідаючи на запитання УНІАН, громадяни якої країни вчинили ці дії, співробітник прес-служби сказав, що «всі затримані – жителі Москви, інформації про те, що затримані є громадянами України, не надходило».
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«Порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого частиною 2 статті 214 КК РФ (вандалізм), за фактом осквернення висотної споруди - будинку №1/15 на Котельницькій набережній міста Москви», - повідомив співробітник він.
Згідно відповідної статті 214 КК РФ, затриманим активістам може загрожувати штраф, виправні роботи та навіть арешт.
Також наголошується, що вранці верхолази зняли український прапор з будівлі. Пізніше зірка була пофарбована в початковий золотистий колір.
Як раніше повідомляв УНІАН, сьогодні вночі невідомі розфарбували зірку на одній зі сталінських висоток в Москві в кольори українського прапора і встановили на ній прапор України.