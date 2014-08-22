Жертвами громадянської війни в Сирії стали понад 191 тис.

Глава відомства Наві Піллей заявила в Женеві, що це дані про загиблих в період з березня 2011 року по квітень 2014 року. За її словами, нинішні дані більш ніж удвічі перевищують оцінки ООН, опубліковані рік тому. Наві Піллей засудила бездіяльність світової спільноти у зв’язку з ситуацією в Сирії, передає радіо "Свобода".

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Напередодні Сирійський центр зі спостереження за правами людини, що базується у Великобританії, повідомив, що з початку конфлікту в Сирії в березні 2011 року загинули понад 180 тис. людей.

Конфлікт у Сирії почався з мирних антиурядових демонстрацій, які пізніше переросли у зіткнення між силами безпеки і протестувальниками. Внаслідок військових дій в країні майже половина її жителів була змушена залишити свої будинки.