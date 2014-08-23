В США одразу після старту вибухнув прототип ракети

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Як повідомляє Associated Press, представник компанії-виробника SpaseX Джон Тейлор в якості причини вибуху назвав "аномалію в двигуні".

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"В ході польоту була виявлена аномалія в двигуні і тому спрацювала система припинення польоту", - заявив він. Він запевнив, що ні загиблих, ні поранених в результаті інциденту немає, повідомляє ТСН.

За словами Тейлора, метою випробувального польоту якраз і було виявлення подібних аномалій. Тому інженери займеться з'ясуванням причин збою і усуненням їх перед наступним випробуванням.