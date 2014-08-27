Обама в ході візиту до Таллінну зустрінеться з президентами Естонії, Латвії та Литви

Після приземлення президентського літака Air Force One, Барак Обама попрямує в готель в центрі Талліна, повідомляють РІА Новини.

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Вдень він зустрінеться з президентом Естонії Тоомасом Хендріком Ільвесом і прем'єр-міністром Тааві Рийвасом, а також лідерами Латвії і Литви. Барак Обама в ході візиту в Естонію також виступить з відкритою промовою в концертному залі Nordea після обіду і зустрінеться з естонськими і американськими військовослужбовцями, які зараз знаходяться на авіабазі Эмарі під Таллінном.

У другій половині дня президент США вилетить в Уельс на саміт НАТО, який пройде 4-5 вересня.