Обама в ході візиту до Таллінну зустрінеться з президентами Естонії, Латвії та Литви
20:45, 27 серпня 2014Світ
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Згідно оприлюдненій міністерством закордонних справ Естонії програмі офіційного візиту президента США Барака Обами у Таллінн, американський лідер повинен прибути в Естонію вночі 3 вересня.
REUTERS
Після приземлення президентського літака Air Force One, Барак Обама попрямує в готель в центрі Талліна, повідомляють РІА Новини.
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Вдень він зустрінеться з президентом Естонії Тоомасом Хендріком Ільвесом і прем'єр-міністром Тааві Рийвасом, а також лідерами Латвії і Литви. Барак Обама в ході візиту в Естонію також виступить з відкритою промовою в концертному залі Nordea після обіду і зустрінеться з естонськими і американськими військовослужбовцями, які зараз знаходяться на авіабазі Эмарі під Таллінном.
У другій половині дня президент США вилетить в Уельс на саміт НАТО, який пройде 4-5 вересня.
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