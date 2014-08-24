Президент США привітав Україну з Днем Незалежності

У прес-службі президента України повідомили, що у вітанні йдеться: "З часу здобуття незалежності в 1991 році Україна пройшла через численні випробування, і Сполучені Штати завжди були поруч. Протягом цього періоду дві наші нації працювали спільно заради зміцнення миру, демократії та економічного зростання в Україні та за її межами".

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Барак Обама зазначив, що минулий рік був і обнадійливим, в той же час, непростим для України. "Але і в кращі часи, і в найскладніші моменти люди в Україні повинні знати, що Сполучені Штати є партнером і другом. Ми рішуче підтримуємо суверенітет і територіальну цілісність України, ми рішуче підтримуємо право України обирати своє власне майбутнє. У зв'язку з цим мені було приємно бачити підписання вашим урядом Угоди про асоціацію з Європейським Союзом. Ця подія стала значним кроком на шляху побудови демократичної, заможної і справедливої України", - йдеться у вітанні.

Барак Обама заявив, що США цінують дружбу з народом України і сподіваються на продовження співпраці.