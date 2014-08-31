ЗМІ: У Франції стався вибух у житловому будинку, є жертви

Про це повідомляє РИА Новости з посиланням на газету Parisien.

Інцидент стався близько 08.00 за місцевим часом (09.00 за Києвом) у п'ятиповерховому будинку. Причини вибуху невідомі.

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Рятувальники виявили тіло 8-річної дитини. З-під завалів врятовано 11 осіб, троє з яких перебувають у важкому стані.

Роботи на місці вибуху тривають.