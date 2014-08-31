ЗМІ: У Франції стався вибух у житловому будинку, є жертви
10:49, 31 серпня 2014Світ
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Вибух стався в житловому будинку в місті Росні-су-Буа департаменту Сена-Сен-Дені у Франції, загинула дитина, 11 осіб постраждали, доля багатьох мешканців невідома.
У Франції стався вибух у будинку / twitter.com/gvenetitay
Про це повідомляє РИА Новости з посиланням на газету Parisien.
Інцидент стався близько 08.00 за місцевим часом (09.00 за Києвом) у п'ятиповерховому будинку. Причини вибуху невідомі.
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Рятувальники виявили тіло 8-річної дитини. З-під завалів врятовано 11 осіб, троє з яких перебувають у важкому стані.
Роботи на місці вибуху тривають.
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