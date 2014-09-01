Расмуссен: НАТО може створити центр військового навчання в Грузії

Про це повідомив генсек Альянсу Андерс Фог Расмуссен на прес-конференції напередодні саміту НАТО в Уельсі, передає "ЕвроПравда".

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"Ми маємо намір поліпшити здатність грузинських збройних сил взаємодіяти з натовськими збройними силами, включаючи участь Грузії в навчаннях НАТО. Можливо, військові навчання можуть бути організовані в Грузії, особливо з метою залучити до участі в таких навчаннях партнерів НАТО", - сказав він.

"Ми розглядаємо можливість створення центру військового навчання в Грузії з метою залучити партнерів НАТО", - заявив Андерс Фог Расмуссен.

Відзначимо, за словами прем'єр-міністра Грузії, 80% населення країни підтримують вступ країни в ЄС і НАТО.