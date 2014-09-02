Нємцов заявив, що РФ крок за кроком стає сировинною провінцією Китаю

Росія крок за кроком стає сировинною провінцією Китаю.

Таку думку висловив один з лідерів російської опозиції Борис Нємцов на своїй сторінці у Facebook.

"Путін заявив, що китайці стають акціонерами найбільшого в Сибіру Ванкорського родовища нафти із запасами 500 млн тонн та щорічним видобутком 25 млн тонн. Роснефть, опинившись в боргах, змушена віддати частку у видобутку Китаю. Через санкції Роснефть не може розплатитися з боргами і продає стратегічні ресурси країни східному сусіду. Скоро вони віддадуть весь Далекий Схід і Сибір. Зате Кримнаш", - зазначив Нємцов.