Нємцов заявив, що РФ крок за кроком стає сировинною провінцією Китаю
07:10, 02 вересня 2014Світ
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Опозиціонер зазначає, що через санкції російська компанія "Роснефть" не може розплатитися з боргами і продає стратегічні ресурси країни східному сусіду.
Нємцов: Росія крок за кроком стає сировинною провінцією Китаю / svoboda.org
Росія крок за кроком стає сировинною провінцією Китаю.
Таку думку висловив один з лідерів російської опозиції Борис Нємцов на своїй сторінці у Facebook.
"Путін заявив, що китайці стають акціонерами найбільшого в Сибіру Ванкорського родовища нафти із запасами 500 млн тонн та щорічним видобутком 25 млн тонн. Роснефть, опинившись в боргах, змушена віддати частку у видобутку Китаю. Через санкції Роснефть не може розплатитися з боргами і продає стратегічні ресурси країни східному сусіду. Скоро вони віддадуть весь Далекий Схід і Сибір. Зате Кримнаш", - зазначив Нємцов.
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