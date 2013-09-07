Обама про удар по Сирії: це не буде новий Ірак або Афганістан

"Ми не говоримо про інтервенцію з невизначеним терміном. Це не буде новий Ірак або Афганістан. Не буде американської наземної військової операції. Будь-які дії, які ми зробимо, будуть обмежені в часі і масштабах і спрямовані на те, щоб перешкодити сирійському уряду знову труїти газом власний народ, зменшити його можливості діяти таким чином" , - сказав Обама.

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За словами президента, застосування хімічної зброї 21 серпня в Сирії змушує США до дій. "Ми, Сполучені Штати Америки, не можемо робити вигляд, що не помічаємо ті фотографії, які приходять з Сирії", - цитує звернення РІА Новости .

За його словами, якщо США не відреагують, хімічна зброя може бути використана ще неодноразово, отруйні речовини можуть потрапити до рук терористів, а деякі країни зроблять висновок, що самі можуть застосовувати подібну зброю. "Все це є серйозною загрозою нашій національній безпеці", - додав Обама.

Він знову підкреслив, що не має наміру втягувати США в чергову війну. "Я знаю, що американський народ втомився після десятиліття війни, хоча війна в Іраку закінчилася, а війна в Афганістані сходить нанівець. Тому ми не пошлемо наші війська на чужу війну", - підсумував Обама.