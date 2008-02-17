Євросоюз схвалив розміщення своєї місії в Косово

Європейський Союз схвалив відправку в Косово цивільної місії ЄС.

Як передає ІТАР-ТАСС, вона складатиметься з 1800 чоловік - юристів, поліцейських, управлінців.

Проект декларації про незалежність Косово буде затверджений краєвим парламентом, що знаходиться під контролем албанців, у неділю в другій половині дня, а вже в понеділок, 18 лютого, цей акт визнають США і близько 20 країн Євросоюзу.

Як стало відомо з інформованих дипломатично джерел у Пріштіні, Вашингтон і керівництво косовських албанців твердо розраховують на те, що подію вдасться запустити саме за цим сценарієм. Тим часом, Росія добивається скликання позачергового засідання Ради Безпеки ООН у неділю, щоб ще раз попередити західних партнерів про небезпеку поспішних і односторонніх кроків у косовському статусному процесі.