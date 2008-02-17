ЦРУ закрило мережу підставних компаній у Європі

Після терористичних актів 11 вересня 2001 року ЦРУ відкрило дванадцять фальшивих компаній у Європі, проте їх робота виявилася неефективною, і десять з них були закриті, повідомляє газета The Los Angeles Times з посиланням на колишніх і діючих співробітників управління.

Компанії були створені в період з 2002 по 2004 роки. Зовні вони не повинні були мати ніяких зв`язків з урядом США. Більшість компаній робили вигляд, що займаються комерційною діяльністю або надають консалтингові послуги. За інформацією джерел газети, на створення підставних компаній були витрачені сотні мільйонів доларів.

Створення мережі європейських компаній було центральним елементом загального плану по збільшенню числа співробітників ЦРУ "під прикриттям" за кордоном. Основним їх завданням було проникнення в європейські ісламістські організації.

Проте ЦРУ не вдалося реалізувати первинну ідею, продовжує джерело. Підставні компанії знаходилися дуже далеко від мусульманських анклавів у Європі. Торгові представники або бізнес-консультанти не мали виходів на членів "Аль-Каїди" і інших екстремістських організацій. Крім того, в компаніях працювали дуже багато співробітників, і в Управлінні з`явилися побоювання, що помилка одного з них приведе до розкриття всієї мережі.

Один з високопоставлених співробітників ЦРУ сформулював основну причину неефективності європейських підставних компаній: "Вони були побудовані в надії, що спрацює схема "Поля чудес": ми створимо компанії, а терористи прийдуть самі".

Велика частина секретних співробітників ЦРУ працює під так званим офіційним прикриттям. Вони обіймають посади в дипломатичних місіях США або інших державних установах. Після подій 11 вересня адміністрація Джорджа Буша ухвалила збільшити число співробітників ЦРУ за кордоном на 50 відсотків. Під тиском Конгресу ЦРУ змінило свій традиційний підхід до організації прикриття і одержало додаткове фінансування на створення мережі неурядових компаній.

Пітер Хекстра (Peter Hoekstra) республіканець з Комітету з Розвідки Палати Представників Конгресу США підвів підсумок шестирічної роботи неурядових компаній прикриття "Нам не вдалося навіть наблизитися до реалізації плану по проникненню у великі терористичні організації".

Лента.ру