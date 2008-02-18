Алжир повертає Росії 15 винищувачів МІГ-29

Під загрозою зриву опинився контракт на майже1 мільярд 300 мільйонів доларів. Алжирська влада незадоволена якістю купленої раніше техніки. Російські ж експерти стверджують, що головна причина у внутрішньополітичній обстановці в Алжирі.

Ситуація безпрецедентна. Вперше в історії військової співпраці Росії іноземний замовник повертає куплену техніку. Йдеться про 15 МІГів проданих Алжиру в 2006-07 роках. Як стало відомо "Комерсантові" з джерел в уряді і Об`єднаній авіабудівній корпорації, угода про повернення вже досягнута і літаки будуть доставлені назад в Росію вже протягом найближчого місяця. Всього ж за контрактом Москва зобов`язалася поставити до Алжиру 28 одномісних і шість двомісних МІГів на загальну суму майже 1 мільярд 300 мільйонів доларів. За даними видання алжирська влада переказала лише п`яту частину від цієї суми як аванс і зараз припинила всі платежі. Втім джерела в авіабудівній корпорації стверджують, що про повне розірвання контракту мова все ж таки поки не йде. Росія запропонувала замість забракованих машин поставити країні сучасніші. Адже одна з основних претензій алжирців якраз і полягала в низькій якості МІГів.Президент Алжиру прибуває сьогодні з візитом до Москви. Очікується, що одна з головних тим переговорів буде військово-торгова співпраця.

Эхо Москвы