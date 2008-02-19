Сербія відкликала посла з Вашингтона
Бєлград починає виконувати свої погрози?
|Воїслав Коштуніца
Раніше США офіційно визнали Косово "як суверенну і незалежну державу". У заяві державного секретаря США Кондоліззи Райс йдеться, що "президент Джордж Буш також відповів ствердно на запит Косово про встановлення дипломатичних зв`язків".
"Встановлення цих зв`язків вчергове підтвердить особливі узи дружби, які зблизили народи США і Косово", - мовиться в документі.
Схоже, Сербія починає виконувати свої погрози відносно країн, що визнали незалежність краю. Днями сербський президент Борис Тадіч пообіцяв ослабити дипломатичні зв`язки з країнами, які готові визнати незалежність краю. У той же час його країна не планує остаточно розривати відносини навіть у тому випадку, якщо дипломати вказаних країн будуть вислані з Сербії, відзначає РБК.