Сербія відкликала посла з Вашингтона

Сербія відкликала свого посла з Вашингтона як захід у відповідь на рішення США визнати незалежність Косово. Про це повідомив прем`єр-міністр Воїслав Коштуніца. "Це рішення не перетворить сурогатну державу (Косово) на справжню. Уряд розпорядився негайно відкликати посла з Вашингтона", - цитує Associated Press сербського прем`єра.

Раніше США офіційно визнали Косово "як суверенну і незалежну державу". У заяві державного секретаря США Кондоліззи Райс йдеться, що "президент Джордж Буш також відповів ствердно на запит Косово про встановлення дипломатичних зв`язків".

"Встановлення цих зв`язків вчергове підтвердить особливі узи дружби, які зблизили народи США і Косово", - мовиться в документі.

Схоже, Сербія починає виконувати свої погрози відносно країн, що визнали незалежність краю. Днями сербський президент Борис Тадіч пообіцяв ослабити дипломатичні зв`язки з країнами, які готові визнати незалежність краю. У той же час його країна не планує остаточно розривати відносини навіть у тому випадку, якщо дипломати вказаних країн будуть вислані з Сербії, відзначає РБК.