Демонстранти в Бєлграді підпалили американське посольство

Учасники масової маніфестації проти незалежності Косово в Бєлграді увірвалися в будівлю Посольства США і підпалили його. У момент нападу бєлградська поліція не охороняла будівлю посольства, повідомляє Reuters.

Жодного співробітника диппредставництва не було в будівлі. За словами офіційного представника Держдепартаменту США Шона МАККОРМАКА, ніхто з громадян США не постраждав.

За уточненими даними, натовпу протестуючих спочатку вдалося прорвати поліцейський кордон, встановлений біля Посольства США. Серби почали закидати поліцейських каменями, внаслідок чого співробітникам правоохоронних органів довелося відступити на сусідню вулицю.

У даний час поліція намагається перешкодити маніфестантам. Проти учасників безпорядків застосовується сльозогінний газ.

За повідомленнями з місця подій, більшість нападаючих на посольство - футбольні фанати. Один з маніфестантів забрався на будівлю посольства і зірвав з нього американський прапор. Розлючений натовп розірвав прапор на шматки. На його місце був поставлений прапор Сербії.

В даний час горить перший поверх і прибудова до будівлі посольства. Учасники погрому знаходяться в будівлі, що горить. За словами кореспондентів, що ведуть репортажі з місця подій, з вікон посольства летять стільці й папери.

Напад на Посольство США відбувся по закінченню акції протесту "Косово - це Сербія", в якій взяли участь від 150 до 200 тисяч сербів.

Як передає РІА Новости, біля будівлі Посольства Канади протестуючі підпалили автомобіль. Агресія направлена проти диппредставництв тих країн, які виступають за незалежність Косово.

В цей же час в храмі в центрі Бєлграда проходить урочистий молебень за порятунок сербського населення в Косово.

У Бєлграді у четвер почався найбільший в історії країни протестний мітинг. Його учасники заявляють, що Косово є невід`ємною частиною Сербії, і громадяни країни не змиряться з втратою 15% територій своєї держави.