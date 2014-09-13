Власники великого бізнесу застерігають мешканців Шотландії від незалежності
У спільному листі керівники трьох великих компаній роздрібної торгівлі попередили, що шотландські споживачі можуть зіткнутися зі зростанням цін, якщо Шотландія проголосує за незалежність.
Дискусія про незалежність Шотландії від Великобританії різко загострилася після втручання в неї представників великого бізнесу.
Перший міністр Шотландії Алекс Салмонд заявив 12 травня, що шотландці не дозволять «знущання» з боку нафтових компаній, супермаркетів або Лондона. У цьому зв'язку Deutsche Bank порівняв голосування за відділення Шотландії від Великобританії з помилками, які привели до Великої депресії 1930-х років, передає Радіо Свобода.
У спільному листі керівники трьох великих компаній роздрібної торгівлі попередили, що шотландські споживачі можуть зіткнутися зі зростанням цін, якщо Шотландія проголосує за незалежність. Королівський банк Шотландії заявив, що переведе свою штаб-квартиру з Единбурга в Лондон у разі позитивного результату голосування.
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Референдум про незалежність Шотландії відбудеться 18 вересня.
Останнє опитування громадської думки показує, що 52 відсотка шотландців виступають на підтримку збереження Шотландії у складі Сполученого Королівства Великобританії.