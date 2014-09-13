Власники великого бізнесу застерігають мешканців Шотландії від незалежності

Дискусія про незалежність Шотландії від Великобританії різко загострилася після втручання в неї представників великого бізнесу.

Перший міністр Шотландії Алекс Салмонд заявив 12 травня, що шотландці не дозволять «знущання» з боку нафтових компаній, супермаркетів або Лондона. У цьому зв'язку Deutsche Bank порівняв голосування за відділення Шотландії від Великобританії з помилками, які привели до Великої депресії 1930-х років, передає Радіо Свобода.

У спільному листі керівники трьох великих компаній роздрібної торгівлі попередили, що шотландські споживачі можуть зіткнутися зі зростанням цін, якщо Шотландія проголосує за незалежність. Королівський банк Шотландії заявив, що переведе свою штаб-квартиру з Единбурга в Лондон у разі позитивного результату голосування.

Читайте такожПрихильники єдиної Британії випереджають сепаратистів на 4% - опитування

Референдум про незалежність Шотландії відбудеться 18 вересня.

Останнє опитування громадської думки показує, що 52 відсотка шотландців виступають на підтримку збереження Шотландії у складі Сполученого Королівства Великобританії.