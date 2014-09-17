У Росії запропонували заборонити прокат американських фільмів

З такою пропозицією виступив російський режисер і довірена особа російського глави держави Володимира Путіна Юрій Кара, повідомляє РІА "Новости".

Як зазначається, із такою заявою він виступив на експертній нараді, яку проводить Загальноросійський народний фронт (ОНФ) в Москві в середу.

Читайте такожРосіян можуть змусити відзначати нове свято - День "зелених чоловічків""Я вважаю, що на той час, поки існують їхні санкції, потрібно заборонити всі американські фільми для показу в кінотеатрах, те ж саме можна зробити і на телебаченні", - заявив Кара на нараді з "Основ державної культурної політики".

Читайте такожРосійська влада радить громадянам переходити з iPhone на "вітчизняні телефони"На його думку, це піде на користь російському кіно. Кара також додав, що в Росії наразі існує брак фільмів про національних героїв.