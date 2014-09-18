BBC: У Росії напали на журналістів московського бюро Бі-бі-сі
09:20, 18 вересня 2014Світ
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В російському місті Астрахань стався напад на знімальну групу московського бюро Бі-бі-сі, повідомив кореспондент Британської мовної корпорації Стів Розенберг.
У Росії напали на журналістів московського бюро Бі-бі-сі / Фото УНІАН
Журналісти прибули до Астрахані для підготовки матеріалу з приводу повідомлень про загибель російських військових біля кордону з Україною, передає BBC Україна.
За словами Стіва Розенберга, щойно вони вийшли з кафе і підійшли до машини, на них напали щонайменше троє чоловіків.
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Нападники забрали у журналістів камеру, побили оператора, а потім втекли. Зараз журналісти перебувають у Москві, вони в безпеці.
Як повідомив кореспондент ВВС, поки журналісти протягом чотирьох годин давали свідчення в поліції, хтось заліз у їхню машину і стер відеозаписи з карт пам'яті.
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