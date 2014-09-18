BBC: У Росії напали на журналістів московського бюро Бі-бі-сі

Журналісти прибули до Астрахані для підготовки матеріалу з приводу повідомлень про загибель російських військових біля кордону з Україною, передає BBC Україна.

За словами Стіва Розенберга, щойно вони вийшли з кафе і підійшли до машини, на них напали щонайменше троє чоловіків.

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Нападники забрали у журналістів камеру, побили оператора, а потім втекли. Зараз журналісти перебувають у Москві, вони в безпеці.

Як повідомив кореспондент ВВС, поки журналісти протягом чотирьох годин давали свідчення в поліції, хтось заліз у їхню машину і стер відеозаписи з карт пам'яті.