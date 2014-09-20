У Баку відкрили будівництво труби, яка буде доставляти азербайджанський газ в Європу

Як передає російська служба Бі-бі-сі, цей газопровід буде доставляти газ з Азербайджану до Грузії паралельно з вже існуючим газопроводом Баку-Тбілісі-Ерзурум. У грузинському Гардабані труба буде приєднана до насосної станції, а потім газовий потік буде спрямований до Туреччини по вже існуючій інфраструктурі.

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У квітні 2015 року для відправки газу з Туреччини європейським споживачам буде розпочато будівництво Транс-Анатолійського газопроводу (TANAP), який дозволить доставити газ до Болгарії. Для подальшого його транспортування через Грецію і Албанію в Італію - буде додатково споруджена Транс-Атлантична гілка (TAP).

Газ за новим коридором з родовища Шах-Деніз почне надходити до Туреччини в 2018 році, а в Європу в 2019.

Азербайджан, за оцінками фахівців, має намір щорічно поставляти 16 млрд кубометрів газу в Європу з подальшим збільшенням до 20 млрд кубометрів

Разом з тим, як зазначає незалежний політолог Фарід Гулієв, постачання азербайджанського газу в Європу ніяк не позначаться на російських поставках.

Як повідомляв УНІАН, у Європі хочуть повністю заморозити будівництво російського газопроводу «Південний потік».

Відповідну резолюцію Європарламент прийняв 18 вересня. У документі міститься заклик до ЄС розглядати питання зберігання газу, взаємозв'язку і реверсивних можливостей як стратегічні активи. «(ЄП) закликає держави-члени скасувати заплановані угоди з Росією в енергетичному секторі, у тому числі будівництво газопроводу Південний потік», - йдеться в резолюції.