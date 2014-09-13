В результаті обстрілу в Донецьку пошкоджено газопровід

Про це пише сайт міського голови Донецька.

В результаті військових дій в районі аеропорту осколком снаряда пошкоджено газопровід. Без газопостачання 101 квартира у будинку №11а та будинки приватного сектору по вулиці Злітна, 45 будинків по вулиці Стратонавтів і 16 будинків по вулиці Говорова. Всього на сьогоднішній день по місту без газу 1347 абонентів, з яких 549 - це квартири з багатоповерхових будинках.

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Станом на 18.00 бригадами ДТЕК Донецькобленерго відновлено енергопостачання селищ шахт Трудовська, №10 та Челюскінців Петровського району, знеструмлених 12 вересня в результаті артобстрілу. Крім того, підключено селище Грабари в Куйбишевському районі. Мешканці 3 багатоповерхових будинків і 250 будинків приватного сектору перебували без електроенергії більше місяця.