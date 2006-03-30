Невідомий об`єкт збив російський космічний апарат

Російський телекомунікаційний супутник "Експрес АМ-11" потерпів аварію "через раптову зовнішню дію", цитує РІА "Новости "попередній висновок експертної комісії. Через аварію космічного апарату були перервані теле- і радіомовлення на Далекому Сході.

Зв`язок з супутником був втрачений в ніч на 29 березня, в 3:38 за московським часом. Відразу після цього в декількох регіонах припинилася трансляція центральних телеканалів, зник доступ до Інтернету і виникли перебої із стільниковим зв`язком.

Раніше було заявлено, що супутник "вийшов з орбіти", а потім причиною збою назвали "розгерметизацію в системі терморегулювання". Згідно останньої заяви аварійної комісії, це призвело до викиду теплоносія і, як наслідок, до втрати апаратом орієнтації.