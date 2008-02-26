Азербайджан просить ООН підтвердити його право на Нагірний Карабах

Баку вніс проект резолюції Генеральної Асамблеї ООН «Становище на окупованих територіях Азербайджану», в якому просить підтвердити свої територіальні кордони і право на Нагірний Карабах, передає Газета.ru.

«Генеральна Асамблея знову заявляє, що жодна держава не повинна визнавати законною ситуацію, що склалася внаслідок окупації територій Азербайджанської Республіки, і не повинна сприяти збереженню цієї ситуації», - йдеться в проекті документа.

У ньому підкреслюється необхідність «негайного, повного і беззастережного виведення всіх вірменських сил з усіх окупованих територій Азербайджанської Республіки».

Початок карабаському конфлікту було покладено в 1988 році, коли населений здебільшого вірменами Нагірний Карабах заявив про свій вихід зі складу Азербайджану. 10 грудня 1991 року, усього за кілька днів до офіційного розпаду Радянського Союзу, в Нагірному Карабаху відбувся референдум, на якому переважна більшість населення, - 99,89% - висловилося за повну незалежність від Азербайджану.

Після цього розпочалися широкомасштабні бойові дії, внаслідок яких Азербайджан втратив контроль над Нагірним Карабахом і прилеглими до нього сімома районами.