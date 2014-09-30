П'ятнадцять років тому російські танки увійшли в Чечню

30 вересня 1999 року танкові підрозділи російської армії увійшли на територію Чечні. До цього часу бойові дії на Північному Кавказі йшли вже більше місяця - вони почалися після вторгнення в Дагестан збройних груп під керівництвом Шаміля Басаєва і Хаттаба, йдеться в повідомленні російської служби Радіо Свобода.

На початку вересня в Москві, Буйнакську і Волгодонську були підірвані жилі будинки, внаслідок чого загинули понад 300 осіб і більше 1700 отримали поранення. Офіційне розслідування знайшло в події так званий "кавказький" слід. Володимир Путін, який займав пост прем'єр-міністра, заявив, що необхідно поставити заслін міжнародному тероризму, що проник у Чечню і запобігти розпаду Росії.

Читайте також"Ісламська держава" погрожує Путіну звільнити Чечню і весь КавказТочних даних про втрати під час цієї війни досі немає. За офіційною статистикою Міністерства оборони, за період з 1999 по 2008 роки на Північному Кавказі загинули 3684 військовослужбовців, за даними МВС РФ були вбиті також більше 2 тисяч співробітників внутрішніх військ. За оцінками Союзу комітетів Солдатських матерів Росії, офіційні дані занижені як мінімум удвічі. Втрати серед мирного населення, за інформацією правозахисної організації Amnesty International, становили до 25 тисяч осіб.

Читайте такожВетерани, неонацисти, терористи, влада: журналісти шукали, хто ховав російських бойовиків "ДНР"У вересні 2014 року аналітичний центр Юрія Левади організував опитування про ставлення росіян до Другої чеченської війни. Кожен п'ятий опитаний вважає, що «цілі війни, які ставило керівництво Росії, були повністю досягнуті». Їхня кількість, зазначають соціологи, за останні п'ять років зросла вдвічі. Понад 20 відсотків респондентів заявили, що вважають війну марною.