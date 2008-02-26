Автомобіль врізався у групу школярів: 5 загиблих, 9 поранених
18:41, 26 лютого 2008Світ
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У м. Фьюмічіно, в 30 км від Рима (Італія), в дорожньо-транспортній події загинули щонайменше 5 чоловік, 9 поранені. Інцидент відбувся близько 8:00 за місцевим часом. Автомобіль втратив керування і врізався в групу школярів, які чекали автобус. Серед загиблих - 4 школярки і водій автомобіля. Стан поранених оцінюється як важкий, передає Associated Press.
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