Автомобіль врізався у групу школярів: 5 загиблих, 9 поранених

У м. Фьюмічіно, в 30 км від Рима (Італія), в дорожньо-транспортній події загинули щонайменше 5 чоловік, 9 поранені. Інцидент відбувся близько 8:00 за місцевим часом. Автомобіль втратив керування і врізався в групу школярів, які чекали автобус. Серед загиблих - 4 школярки і водій автомобіля. Стан поранених оцінюється як важкий, передає Associated Press.

РБК