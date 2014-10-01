У Пентагоні заявили, що можуть відповісти РФ та Китаю на будь-які дії проти союзників США

США та їхні союзники мають бути готовими до відповіді військовими засобами на дії Росії та Китаю, вважає заступник голови Пентагону Роберт Уорк.

Про це він заявив виступаючи на форумі американської Ради з міжнародних відносин 30 вересня, повідомляє Українська правда.

Уорк зазначив, що необхідно активно використовувати дипломатичні засоби у відносинах з Росією і Китаєм , проте мати на увазі можливість "військової відповіді на будь-які дії, вжиті проти наших союзників".

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Уорк підкреслив важливість пошуку шляхів, які дозволять Москві і Пекіну "почувати себе спокійними". Проте, він сказав, що "не боїться Третьої світової війни".

"Вони (Росія та Китай - ред.) зміцнюють позиції біля своїх кордонів", - сказав Уорк.

Уорк наголосив на тому, що спробам Росії та Китаю вплинути на встановлений світовий порядок буде приділятися постійна увага.

"Так, на стратегічному рівні, потрібно зрозуміти, як ми збираємося працювати з двома дуже сильними державами прямо зараз", - сказав заступник голови Пентагону.

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