Die Welt: Путін перетворює Росію на заправну станцію Китаю

Президент Росії Путін ставить на високі ціни на нафту. В економічному його царству нічого протиставити ЄС. Санкції наносять шкоду. Але все ж Росія не має бути ізольованою.

Про це пише Джозеф Най у своїй статті «Путін перетворює Росію в заправну станцію Китаю», опублікованій на сайті німецької газети Die Welt.

Аспенська стратегічна група, позапартійна група експертів із зовнішньої політики під спільним головуванням колишнього радника з національної безпеки США Брента Скоукрофта і Джозефа Найя, нещодавно зайнялася питанням, як потрібно реагувати на дії Росії в Україні. НАТО зараз також стурбоване цим питанням.

Хоча Захід і має протистояти президенту Росії Володимиру Путіну, який порушив діючу після 1945 року норму, не пред'являти ніяких насильницьких територіальних претензій, але не потрібно повністю ізолювати Росію; країну, з якої Захід поділяє спільні інтереси щодо ядерної безпеки, нерозповсюдження ядерної зброї, боротьби з тероризмом, Арктики і регіональних питань, таких як Іран і Афганістан. До того ж, Путін, навіть просто в географічному плані, в більш виграшному положенні при ескалації конфлікту в Україні.

Бажання гнівом реагувати на обмани Путіна, зрозуміло, але гнів - це не стратегія. Захід має ввести фінансові санкції та санкції проти енергетичного сектору, щоб зупинити Росію в Україні, але в той же час він не повинен упускати з виду необхідність співпраці з Росією з інших питань. Нелегко поєднати ці дві цілі, і ні одна зі сторін не виграє від нової холодної війни. Тому не дивно, що Аспенська група, коли справа дійшла до конкретних рекомендацій до дії, розділилися на «тих, хто хоче чинити тиск на Росію» і «тих, хто бачить необхідність переговорів».

Росія - країна у занепаді

Цю проблему слід розглядати в довгостроковій перспективі: Яку Росію ми сподіваємося побачити через десять років? Незважаючи на агресивне використання сили Путіним і високопарну пропаганду, Росія є країною, яка перебуває в занепаді. Вузьколоба стратегія Путіна звернутися до Сходу, одночасно проводячи приховану війну проти Заходу, перетворить Росію на заправну станцію Китаю і відріже економіку від західного капіталу, технологій і контактів, яких потребує країна.

Деякі противники Росії вітають занепад країни на тій підставі, що ця проблема в кінцевому підсумку вирішитися сама по собі. Це було б недалекоглядно. Занепад Австро-Угорської та Османської імперії сто років тому був для міжнародної системи вкрай невигідним. Поступовий занепад, як у Стародавньому Римі або Іспанії в 18 столітті, є менш руйнівним, ніж швидкий, але, врешті-решт, найкращим сценарієм для Росії на найближчі десять років став би підйом і відновлення рівноваги.

Занепад Росії видно скрізь. Зростаючі ціни на нафту на початку століття забезпечили економіці штучний підйом і дали привід великому банку Goldman Sachs віднести Росію до найважливіших країн, що розвиваються (разом із Бразилією, Індією і Китаєм як однієї з країн БРІК). Однак, сьогодні це зростання зникло. Валовий внутрішній продукт (ВВП) становить близько однієї сьомої від ВВП в Сполучених Штатах, і її дохід на душу населення (вимірюється паритет купівельної спроможності) в розмірі $ 18 000 приблизно дорівнює одній третині американської.

Зниження народжуваності і чоловіки, які рано помирають

Дві третини російського експорту, половина державних доходів і 20 відсотків ВВП припадає на нафту і газ, у той час як експорт високих технологій становить лише сім відсотків від експорту промислових товарів (порівняно з 28 відсотками в Сполучених Штатах). Розподіл ресурсів в економіці є неефективним, при цьому корумпована інституційна та правова структура ускладнює приватні інвестиції. Незважаючи на привабливість традиційної російської культури і заклики Путіна, робити ставку на «м'яку силу» Росії, його тиранічна поведінка посіяла недовіру. Небагато іноземців дивляться російські фільми, і жоден з російських вузів в минулому році не потрапив до списку 100 кращих університетів світу.

Ймовірність етнічної фрагментації нижча, ніж в радянські часи, але на Кавказі це досі є проблемою. Радянське населення наполовину складалося з представників неросійських національностей; між тим, вони становлять 20 відсотків населення Російської Федерації і населяють 30 відсотків її території.

Охорона здоров'я в жахливому стані. Народжуваність падає, смертність збільшилася, і середня тривалість життя російського чоловіка - приблизно 60 років. За середньостроковими оцінками демографів Організації Об'єднаних Націй, Росії загрожує скорочення чисельності населення з нинішніх 145 мільйонів чоловік до 121 мільйона до середини століття.

Росія - бананова республіка

Але хоча Росія в даний час здається промисловою банановою республікою, розвиток у майбутньому все ще можливий. Країна має талановитих людей, і деякі сектори, такі як військова промисловість, що можуть виробляти складні вироби. Деякі аналітики вважають, що Росія зможе подолати свої проблеми шляхом проведення реформ та модернізації.

Колишній президент Дмитро Медведєв, який побоювався, що Росія потрапить у так звану «пастку середніх доходів», замість переходу в групу країн з високим доходом на душу населення, представив саме такі плани. Нестримна корупція, однак, призвела до того, що дуже мало було реалізовано. Постімперіальна трансформація Росії не вдалася при Путіні, Росія як і раніше зайнята виключно своїм місцем у світі і метається між своєю історично європейською та слов'янофыльною ідентичністю.

Володимиру Путіну не вистачає стратегії для довгострокового відновлення Росії, і він відповів, скориставшись ситуацією - хоча іноді успішно в короткостроковій перспективі - на загрози внутрішньої безпеки, відчутні зовнішні загрози і слабкість своїх сусідів. Таким чином, Росія стала ревізіоністом, який порушує міжнародний статус-кво і хоче служити каталізатором для інших ревізіоністських держав.

Російський націоналізм і антилібералізм

Тим не менш, антилібералізм і російський націоналізм є поганою вихідною базою для «м'якої сили», яка потрібна країні, щоб збільшити свій регіональний і глобальний вплив. Тому, ймовірність того, що Євразійський союз під керівництвом Росії зможе конкурувати з Європейським союзом, обмежена.

Незалежно від результату ревізіонізму Путіна, за допомогою ядерної зброї Росії, її нафтових і газових ресурсів, компетентності в галузі інформаційних технологій та близькості до Європи він має можливість створити проблеми Заходу і міжнародній системі. Розробка і реалізація стратегії, яка утримає поведінку Путіна в рамках, і в той же час буде ґрунтуватися на довготерміновому співробітництві з Росією, є одним з найбільш важливих викликів, з якими сьогодні зіткнулися міжнародне співтовариство.