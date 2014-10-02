Глава Секретної служби США пішла у відставку, через скандал в Білому домі

Про її відставку повідомив міністр внутрішньої безпеки США Джей Джонсон, передає РИА Новости

Раніше Пірсон, в чию компетенцію входить охорона вищих посадових осіб країни, вибачилася за цей інцидент.

"Сьогодні Джулія Пірсон, директор Секретної служби США, подала прохання про відставку, і я її прийняв", - заявив Джонсон.

Тимчасово виконуючим головою служби він призначив співробітника відомства Джозефа Кленсі (Joseph Clancy).

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Президент США Барак Обама визнав відставку глави Секретної служби Джулії Пірсон необхідною, повідомив прес-секретар президента США Джош Ернест.

За словами прес-секретаря, Обама дійшов висновку, що Секретній службі США необхідне нове керівництво", після того як був допущений ряд упущень у забезпеченні безпеки Білого дому.

Омар Гонсалес (42 роки) був затриманий в Білому домі з ножем. Він встиг пробігти кілька залів, перш ніж його скрутили агенти Секретної служби. У машині підозрюваного знайшли дві сокири, мачете і 800 набоїв.