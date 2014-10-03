Каталонці боротимуться за можливість провести референдуму щодо незалежності

Артур Мас, який очолює уряд Каталонії, наполягає на тому, що референдум може бути проведений у відповідності до місцевого законодавства, передає Російська служба Бі-бі-сі.

Мадрид також заявив про плани звернутися до суду, щоб заборонити роботу комісії, організованої для спостереження за референдумом.

Комісія була створена в четвер Артуром Масом.

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У п'ятницю Мас і представники чотирьох парламентських фракцій, які виступають за самовизначення, знову висловили свій намір рухатися вперед.

У Каталонії проживають 7,5 мільйонів мешканців - приблизно 16% населення Іспанії.

Каталонія - один з найбагатших і промислово розвинених регіонів Іспанії.

Нагадаємо, Конституційний суд Іспанії призупинив рішення про проведення референдуму про незалежність Каталонії.