Каталонці боротимуться за можливість провести референдуму щодо незалежності
Політичні лідери в Каталонії домовилися домагатися проведення референдуму про незалежність регіону 9 листопада.
Артур Мас, який очолює уряд Каталонії, наполягає на тому, що референдум може бути проведений у відповідності до місцевого законодавства, передає Російська служба Бі-бі-сі.
Мадрид також заявив про плани звернутися до суду, щоб заборонити роботу комісії, організованої для спостереження за референдумом.
Комісія була створена в четвер Артуром Масом.
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У п'ятницю Мас і представники чотирьох парламентських фракцій, які виступають за самовизначення, знову висловили свій намір рухатися вперед.
У Каталонії проживають 7,5 мільйонів мешканців - приблизно 16% населення Іспанії.
Каталонія - один з найбагатших і промислово розвинених регіонів Іспанії.
Нагадаємо, Конституційний суд Іспанії призупинив рішення про проведення референдуму про незалежність Каталонії.