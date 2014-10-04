У Франції медсестру вилікували від лихоманки Ебола

Ім'я медсестри, яка працювала в Ліберії в числі волонтерів організації "Лікарі без кордонів", не розголошується, передає Російська служба Бі-бі-сі.

За словами міністра, пацієнтка пройшла курс лікування тестовим препаратом і вже виписана з лікарні.

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