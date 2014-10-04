У Франції медсестру вилікували від лихоманки Ебола
16:13, 04 жовтня 2014Світ
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Медсестра, що захворіла лихоманкою Ебола в Ліберії, одужала, повідомила міністр охорони здоров'я Франції Маризоль Турен.
REUTERS
Ім'я медсестри, яка працювала в Ліберії в числі волонтерів організації "Лікарі без кордонів", не розголошується, передає Російська служба Бі-бі-сі.
За словами міністра, пацієнтка пройшла курс лікування тестовим препаратом і вже виписана з лікарні.
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