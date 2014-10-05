У Бразилії проходять президентські і парламентські вибори

11:38, 05 жовтня 2014
Світ
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У Бразилії обирають нового президента, а також членів федерального парламенту і губернаторів.

Граждане Бразилии выбирают президента / фото uk.wikipedia.org

Головними суперниками нинішнього президента Ділми Руссефф, яка сподівається залишитись на цій посаді на другий термін, є колишній міністр навколишнього середовища Марина Сілва і Эсіо Невес, який балотується від Бразильської соціал-демократичної партії, передає Бі-бі-сі.

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Кілька місяців тому перемога Ділми Руссефф здавалася неминучою, незважаючи на слабкі показники економіки країни. Однак, як показують останні опитування громадської думки, результат президентських виборів може вирішитися у ході другого туру голосування.

140 млн зареєстрованих виборців будуть голосувати за допомогою електронних пристроїв, тому результати голосування будуть відомі протягом декількох годин після закриття виборчих дільниць.

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