У Бразилії проходять президентські і парламентські вибори

Головними суперниками нинішнього президента Ділми Руссефф, яка сподівається залишитись на цій посаді на другий термін, є колишній міністр навколишнього середовища Марина Сілва і Эсіо Невес, який балотується від Бразильської соціал-демократичної партії, передає Бі-бі-сі.

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Кілька місяців тому перемога Ділми Руссефф здавалася неминучою, незважаючи на слабкі показники економіки країни. Однак, як показують останні опитування громадської думки, результат президентських виборів може вирішитися у ході другого туру голосування.

140 млн зареєстрованих виборців будуть голосувати за допомогою електронних пристроїв, тому результати голосування будуть відомі протягом декількох годин після закриття виборчих дільниць.