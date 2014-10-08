У Китаї стався потужний землетрус: є загиблі і поранені
02:50, 08 жовтня 2014Світ
0 0
Землетрус магнітудою 6,4 бала стався у вівторок в китайській провінції Юньнань
У Китаї стався потужний землетрус: є загиблі і поранені / ТСН
Про це повідомляє Геологічна служба США.
За попередніми даними, щонайменше п'ять осіб загинули і десятки людей отримали поранення.
Згідно з повідомленням, уникнути великої кількості жертв допомогло те, що епіцентр землетрусу знаходився в малонаселеному гірському районі. На місце трагедії одразу ж було направлено близько тисячі рятувальників, а також медиків та військових.
Читайте такожЧисло жертв землетрусу в Китаї зросло до 381 - ЗМІ
Як передає китайське інформагентство «Сіньхуа», поштовхи відчувалися в столиці провінції Юньнань.
У серпні в тій же провінції стався землетрус магнітудою 6,3 бала, в результаті якого загинуло близько 600 людей.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter