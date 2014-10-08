У Китаї стався потужний землетрус: є загиблі і поранені

Про це повідомляє Геологічна служба США.

За попередніми даними, щонайменше п'ять осіб загинули і десятки людей отримали поранення.

Згідно з повідомленням, уникнути великої кількості жертв допомогло те, що епіцентр землетрусу знаходився в малонаселеному гірському районі. На місце трагедії одразу ж було направлено близько тисячі рятувальників, а також медиків та військових.

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Як передає китайське інформагентство «Сіньхуа», поштовхи відчувалися в столиці провінції Юньнань.

У серпні в тій же провінції стався землетрус магнітудою 6,3 бала, в результаті якого загинуло близько 600 людей.

Голос Америки, Euronews