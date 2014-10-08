На заході Китаю стався сильний землетрус - ЗМІ
23:35, 08 жовтня 2014Світ
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Тисячі рятувальників направлені в західну китайську провінцію Юньнань, де минулої ночі стався сильний землетрус.
На заході Китаю стався сильний землетрус / mir24.net
Поки що відомо про одного загиблого. Понад 300 людей отримали поранення,повідомляє ВВС.
В момент найсильнішого поштовху понад 100 тис осіб покинули свої будинки, побоюючись сильних руйнувань.
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Магнітуда землетрусу оцінюється в 6,6.
Провінція Юньнань знаходиться у віддаленій гористій місцевості на кордоні з Бірмою (М`янма), де землетруси не рідкість.
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