На заході Китаю стався сильний землетрус - ЗМІ

Поки що відомо про одного загиблого. Понад 300 людей отримали поранення,повідомляє ВВС.

В момент найсильнішого поштовху понад 100 тис осіб покинули свої будинки, побоюючись сильних руйнувань.

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Магнітуда землетрусу оцінюється в 6,6.

Провінція Юньнань знаходиться у віддаленій гористій місцевості на кордоні з Бірмою (М`янма), де землетруси не рідкість.