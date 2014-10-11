Анджеліна Джолі прийняла титул почесної Дами Британії
Королева Єлизавета II нагородила Анжеліну Джолі званням почесної Дами за внесок у боротьбу за припинення насильства над жінками та активну участь у зовнішній політиці Британії.
Приватна церемонія пройшла у Букінгемському палаці в п'ятницю, повідомляє ВВС Україна.
Королева вручила 39-річній Джолі знак почесної Дами Великого Хреста і Заслужений орден Святого Михайла і Святого Георгія.
Анджеліна Джолі є спеціальним посланником Верховного комісара ООН у справах біженців.
2012 року разом з міністром закордонних справ Британії Вільямом Хейгом вона очолила кампанію із запобігання сексуального насильства над жінками у конфліктних зонах.
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Про нагороду зірки оголосили торік на саміті, присвяченому цій темі.
Нещодавно пані Джолі офіційно уклала шлюб з Бредом Піттом, з яким вона виховує шістьох дітей.
Минулого року вона оголосила, щоб зробила подвійну мастектомію, коли лікарі оцінили, що ризик захворіти на рак грудей у неї становив 87%.