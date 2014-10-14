Турецька авіація завдала удару по позиціях курдів

Турецькі винищувачі F-4 та F-16 вперше з 2013 року завдали удару по курдських бойовиках після триденного гранатометного обстрілу турецьких позицій під Даглікою, повідомляє турецьке видання Hurriyet.

За офіційною версією, об'єкти бомбардування "були причетні до вбивств, збройних інцидентів і нападів на бази сил безпеки".

Читайте такожТуреччина каже, що не воюватиме з "Ісламською державою" сама - BBCНагадаємо, в Туреччині близько 37 людей загинули під час масових акцій протесту курдів проти бездіяльності турецьких збройних у конфлікті курдів і ісламістів з ІДІЛ (Ісламської держави Іраку та Леванту).

Ісламісти вже кілька днів атакують сирійське місто Кобані неподалік від кордону з Туреччиною, яке захищають бійці курдської самооборони за підтримки авіації антиісламістської коаліції. На захоплених ІДІЛ територіях відбувається тотальне винищення курдів.