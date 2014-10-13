У Сирії розгорнулася справжня битва між ісламістами і курдами з авіацією США (фоторепортаж)

13:58, 13 жовтня 2014
Світ
0 0

У сирійському місті Айн-ель-Араб (курдською - Кобані), яке має стратегічно важливе значення йдуть жорстокі бої між бойовиками «Ісламської держави», які штурмують місто і курдами-єзідами, які його захищають.  Місто знаходиться на самому кордоні з Туреччиною. Під час останнього штурму курди змогли утримати місто тільки завдяки допомозі з повітря: бойова авіація США наносила ракетно-бомбові удари по позиціях ісламістів.  З боку Туреччини скупчилися тисячі біженців і добровольців-курдів, які просять Анкару відкрити кордон і дозволити прийти на допомогу своїм побратимам, які захищають місто, яке вже стало символом курдського опору ісламістам.

Авіація США бомбить позиції ісламістів в Кобані
Авіація США бомбить позиції ісламістів в Кобані /  © REUTERS
Літак ВПС США атакує позиції ісламістів під містом Кобані
Літак ВПС США атакує позиції ісламістів під містом Кобані  /  © REUTERS
Біженці спостерігають за боями у місті зі сторони Туреччини
Біженці спостерігають за боями у місті зі сторони Туреччини /  © REUTERS
Пожежа, яка почалася у місті після ракетно-бомбових ударів літаків США
Пожежа, яка почалася у місті після ракетно-бомбових ударів літаків США /  © REUTERS
Пожежа, яка почалася у місті після ракетно-бомбових ударів літаків США
Пожежа, яка почалася у місті після ракетно-бомбових ударів літаків США /  © REUTERS
Біженці спостерігають за боями у місті зі сторони Туреччини
Біженці спостерігають за боями у місті зі сторони Туреччини /  © REUTERS
© REUTERS
Бронетехніка турецької арміі на кордоні с Сирією
Бронетехніка турецької арміі на кордоні с Сирією /  © REUTERS
Мати на могилі свого сина-курда, який загинув у боях з ісламістами
Мати на могилі свого сина-курда, який загинув у боях з ісламістами /  © REUTERS
Біженці-курди у тимчасовому таборі у Туреччині
Біженці-курди у тимчасовому таборі у Туреччині /  © REUTERS
Біженці-курди у тимчасовому таборі у Туреччині
Біженці-курди у тимчасовому таборі у Туреччині /  © REUTERS
Біженці-курди у тимчасовому таборі у Туреччині
Біженці-курди у тимчасовому таборі у Туреччині /  © REUTERS

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter