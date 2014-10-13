У Сирії розгорнулася справжня битва між ісламістами і курдами з авіацією США (фоторепортаж)

У сирійському місті Айн-ель-Араб (курдською - Кобані), яке має стратегічно важливе значення йдуть жорстокі бої між бойовиками «Ісламської держави», які штурмують місто і курдами-єзідами, які його захищають. Місто знаходиться на самому кордоні з Туреччиною. Під час останнього штурму курди змогли утримати місто тільки завдяки допомозі з повітря: бойова авіація США наносила ракетно-бомбові удари по позиціях ісламістів. З боку Туреччини скупчилися тисячі біженців і добровольців-курдів, які просять Анкару відкрити кордон і дозволити прийти на допомогу своїм побратимам, які захищають місто, яке вже стало символом курдського опору ісламістам.