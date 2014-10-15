Медведєв запідозрив у Обами «відхилення в мозку» через його заяву про Росію, як про другу загрозу людства

Про це заявив прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв в інтерв'ю телеканалу CNBC.

"Мені, наприклад, дуже сумно, що президент Обама, виступаючи з трибуни Організації Об'єднаних Націй і перераховуючи загрози, які стоять перед людством, або виклики, які стоять перед людством, на перше місце поставив лихоманку Ебола, на друге місце - Російську Федерацію, і тільки на третє місце - "Ісламську державу", - сказав він.

"Мені навіть не хочеться це коментувати, це сумно, це якась аберація (відхилення. - Ред.) в мозку", - дивується Медведєв.

Він також прокоментував фразу прем'єр-міністра Австралії, який обіцяв "атакувати" Путіна під час саміту G20.

За словами Медведєва, кожен серйозний політик повинен дуже уважно ставитися до того, що він вимовляє.

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"Якщо йому подобається виражатися спортивними термінами - будь ласка. Пан Путін в сенсі спорту людина дуже просунута, і я думаю, що у них могла б вийти дуже потужна дискусія", - сказав російський прем'єр.

"Але взагалі-то будь-який серйозний політик повинен дуже уважно ставитися до того, що він говорить", - додав він.