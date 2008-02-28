Теракт на виборах президента Росії: 2 загиблих, 17 поранених
16:50, 28 лютого 2008Світ
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Трагедія в Південній Осетії
У Південній Осетії стався теракт - перший теракт на виборах президента Росії.
У селищі Кохат в Південній Осетії стався вибух у приміщенні, де сьогодні проводилися дострокові вибори президента РФ, в яких брали участь жителі республіки, що мають російське громадянство, передає ІТАР-ТАРС.
У будівлі спрацював вибуховий пристрій, замаскований під телевізор.
За попередніми даними, в результаті теракту загинули двоє людей, поранені ще 17. Серед поранених є і цивільне населення, і міліціонери.
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