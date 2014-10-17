Дипломати заявили, що жодна країна ЄС не хоче пом'якшити санкції проти РФ
Поки жодна країна Євросоюзу не наполягає на пом'якшенні санкцій проти Росії.
Про це говорять європейські дипломати у розмові з європейськими і українськими ЗМІ, повідомляє "ЄвроПравда".
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"Жоден з членів ЄС не вимагає ослаблення санкцій", - цитує Reuters дипломата, який говорив на умовах конфіденційності.
Його оцінку ситуації поділяють і інші колеги. "Зняття санкцій зараз було б абсолютно невірним кроком", - підкреслив інший дипломат, пояснивши, що ситуація на сході України цьому не сприяє.
Співрозмовники видання поділяють таку оцінку. В той же час вони не вважають реалістичною можливість посилення санкційпри збереженні поточної ситуації.
"Введення санкцій було правильним кроком, але говорити про посилення поки рано", - підкреслив керівний представник міністерства закордонних справ однієї з європейських країн.