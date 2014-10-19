В Непалі завершили пошук туристів, які вижили після негоди - BBC

Вони кажуть, що туристи, які б потребували їхньої допомоги, вже знайдені, передає BBC Україна.

У центрі уваги зараз - пошук тіл загиблих, похованих під снігом, сказав BBC речник непальського уряду.

По району несподівано вдарили нетипові для цієї пори року снігові бурі, які призвели до лавин.

Поки що незрозуміла точна кількість зниклих безвісти людей.

Відомо, що на трекінговому маршруті довкола гори Аннапурни принаймні 39 людей загинули і майже 400 були врятовані.

Непальська армія і приватні вертольоти вже п'ятий день досліджують цей маршрут.

За словами чиновників, у неділю ці зусилля ускладнились через погіршення погоди.

Зараз існують три різні списки загиблих і врятованих. Один з них складений армією, другий - Міністерством внутрішніх справ, третій - непальською асоціацією трекінгу.

Влада країни каже, що планує створити єдиний список.

За повідомленнями, серед загиблих - туристи з Непалу, Японії, Ізраїлю, Канади, Індії, Словаччини, В'єтнаму і Польщі.

Багато з тих, хто вижив, зазнали важких обморожень і їм загрожує ампутація.

Експерт із трекінгу розповів ВВС, що снігова буря, яка почалася у середу, стала найсильнішою за кілька десятиліть. За 12 годин намело до 1,8 метра снігу висотою.

Непал отримує великі прибутки від гірських туристів і альпіністів, які щороку злітаються в Гімалаї з усього світу.