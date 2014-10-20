Реформи в РФ: Труни і похорони для росіян стануть безкоштовними

Про це йдеться в проекті федерального закону «Про похоронну справу в Росії», про який пише Лента.ру.

Згідно з документом, з росіян перестануть брати гроші за оформлення необхідних для поховання паперів. Безкоштовним також стане надання трун і транспортування останків від місця смерті до трупосховища.

У тексті зазначається, що всі ці послуги будуть надаватися спеціалізованою службою з питань похоронної справи, яка «не має права відмовити в наданні гарантованого переліку послуг з поховання».

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У свою чергу компенсувати витрачені на ці послуги гроші службі будуть з регіональних і федерального бюджетів, Пенсійного фонду та Фонду соціального страхування Росії.