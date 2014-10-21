У США вилікували ще одного пацієнта з вірусом Ебола

Лікарі з медичного центру при Університеті Еморі в місті Атланті (штат Джорджія) вилікували ще одного пацієнта, що заразився хворобою, викликаною вірусом Ебола (БВВЕ). Про заявили офіційні представники медичного закладу, повідомляє ТАСС.

Вони зазначили, що людина, яка побажала зберегти анонімність, більше не представляє небезпеки для оточуючих і вже вийшла з медцентру. Хворий, стать і національна приналежність якого невідомі, був госпіталізований 9 вересня цього року. Про обставини того, як він заразився, також нічого не повідомляється.

Читайте такожКанада надсилає до Женеви експериментальну вакцину від Еболи

У той же час іспанська медсестра також практично вилікувалася від лихоманки Ебола. Отримані результати дозволяють припустити, що 44-річна Ромеро більше не інфікована вірусом.

Разом з тим, Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) визнала, що Нігерії вдалося подолати лихоманку Ебола. Протягом шести тижнів у країні не зафіксували жодного нового випадку зараження.