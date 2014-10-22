Росія розраховує, що Захід скасує санкції проти неї вже в наступному році
15:00, 22 жовтня 2014Світ
0 0
Базовий сценарій Центробанку РФ передбачає скасування санкцій Заходу в середині 2015 року.
REUTERS
Про це заявив перший заступник голови ЦБ Сергій Швецов в ході форуму Московської біржі в Лондоні, повідомляє ТАСС.
Разом з тим, він заявив, що ЦБ буде змушений серйозно розглядати питання подальшого підвищення ключової ставки "при такому розвитку, як зараз".
Читайте такожСанкції Заходу торкнулися більшісті російських компаній - "Газпром"
У той же час, як заявив колишній міністр фінансів Олексій Кудрін в ході форуму, санкції Заходу щодо Росії збережуться на найближчі 1-2 року, але навряд чи будуть посилюватися.
"Я думаю, що буде потрібно 1-2 роки для визначення статусу південно-східних територій України. Це буде період продовження дії санкцій", - заявив Кудрін.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter