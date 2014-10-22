Колишній міністр оборони Грузії засуджений за катування в’язнів
15:55, 22 жовтня 2014Світ
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Суд у Грузії виніс вирок колишньому міністру оборони й внутрішніх справ Бачо Ахалаю за звинуваченням у справі, що стосується його перебування на посаді керівника департаменту виконання покарань.
Колишній мініст оборони Грузії отримав тюремний строк / фото УНИАН
Суд визнав Бачо Ахалая винним у катуванні у 2006 році ув’язнених, запідозрених у спробі втечі, і засудив його до 7,5 років позбавлення волі, передає радіо "Свобода".
Крім того, суд у Тбілісі також засудив до тюремних термінів колишніх високопосадовців міністерства внутрішніх справ, визнавши їх винними у вбивстві трьох людей, яких підозрювали у плануванні втечі своїх рідних з в’язниці. Двоє колишніх чиновників отримали по 11 років ув’язнення, одного з них засудили заочно.
34-річний Бачо Ахалая в даний час перебуває у в’язниці за звинуваченнями в інших справах. Усі звинувачення на свою адресу він відкидає.
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