За кілька тижнів Вашингтон має вивести свої війська з цієї країни згідно з мирною угодою, укладеною з «Талібаном».

Міністр оборони Сполучених Штатів Ллойд Остін з неоголошеним візитом 21 березня відвідав Афганістан.

Читайте такожУ США росіянина посадили на 10 років за кіберзлочиниЯк повідомляє Радіо Свобода, за кілька тижнів Вашингтон має вивести свої війська з цієї країни згідно з мирною угодою, укладеною з «Талібаном».

Після розмови з президентом Афганістану Ашрафом Гані Остін відмовився прояснити, чи відбудеться це виведення в запланований раніше термін.

«Це... рішення, яке президент (США Джо Байден – УНІАН) ухвалить в певний момент щодо того, який підхід він планує надалі», – заявив урядовець.

Що цьому передувало

Як відомо, мирна угода, яку США уклало з талібами в 2020 році, передбачала виведення американських військ із країни в травні 2021-го. Проте афганський уряд звинувачує «Талібан» у недостатніх зусиллях для припинення насильства.

Минулого тижня президент США Джо Байден висловив думку, що дотриматися дедлайну 1 травня буде «важко», але, навіть якщо він буде відтермінований, то ненадовго.

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Автор: Тамара Отовська