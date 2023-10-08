Кількість жертв може збільшитися через те, що під завалами будівель залишається багато людей.

На заході Афганістану стався землетрус магнітудою 6,3. До теперішнього часу відомо, що його жертвами стали щонайменше 120 осіб, проте їхня кількість може зрости.

Близько тисячі отримали поранення. Багато будівель було пошкоджено, люди опинилися під завалами. Представник екстрених служб Моса Ашарі повідомив журналістам: "За нашими даними, більше тисячі жінок, дітей і літніх громадян були поранені і близько 120 осіб загинули", пише Бі-бі-сі.

Однак, за непідтвердженими даними, кількість загиблих на даний момент перевищує 300 осіб.

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Свідки катаклізму розповіли, що будівлі спочатку почали трястися, а потім впали.

Епіцентр землетрусу знаходився в 40 км від західного міста Герат, яке вважається культурною столицею Афганістану. Повідомляється, що сталося як мінімум три потужні поштовхи.

В даний час мобільний зв'язок в районі лиха не працює. На кадрах з району Інджиль в Гераті, видно, що уламки зруйнованих будівель блокували дороги, що ускладнює рятувальні роботи.

Інші землетруси

З початку цього року в світі сталося кілька найбільших землетрусів. Так, в лютому найпотужніший землетрус стався на сході Туреччини, внаслідок чого загинуло багато людей, цілі міста перетворилися на руїни.

А вже влітку катаклізм стався в Маракко. Там загинули сотні людей.

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