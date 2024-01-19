Примітно, що при цьому поруч із "українською кризою" була рубрика "війна ХАМАС та Ізраїлю".

Одне з найбільших в світі інформаційних агентств Reuters на другому році повномасштабної війни Росії проти України виправило на своєму сайті рубрику "українська криза" на "війну України та Росії".

Як повідомляє УП, кілька днів тому в мережі поширили інформацію, що для рубрикації матеріалів про війну в Україні на сайті Reuters використовується формулювання "українська криза". Примітно, що при цьому поруч із "українською кризою" була рубрика "війна ХАМАС та Ізраїлю".

У відповіді на лист працівника "Української правди" агентство повідомило, що оновило рубрики на сайті. Наразі для рубрикації на сайті використано формулювання "війна України та Росії".

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Війна в Україні - останні новини

Упродовж доби російські окупанти атакували одразу на декількох напрямках ділянки фронту. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України у вечірньому зведенні.

Протягом доби відбулось 87 бойових зіткнень, на Куп’янському напрямку нашими захисниками відбито 6 атак в районах населених пунктів Синьківка, Петропавлівка, Табаївка, Берестове Харківської області, де ворог намагався прорвати оборону наших військ.

Ворог дуже активізував саме бойову авіацію на Авдіївському напрямку і намагається розбити наші оборонні позиції. Про це сказав речник об'єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського напрямку полковник Олександр Штупун.

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